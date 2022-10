Manchester City: vers une prolongation de Phil Foden

Selon les informations de The Athletic ce lundi, Manchester City serait proche de trouver un accord avec Phil Foden, pour la prolongation du contrat de ce dernier.

A tout juste 22 ans, Phil Foden s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Sous la direction de Pep Guardiola, l’international anglais (18 sélections, 2 buts) a passé la barre des 50 buts pour Manchester City. Ce dimanche, le jeune joueur polyvalent a encore démontré toute sa classe en inscrivant un triplé contre Manchester United, lors de la victoire (6-3) des siens. De quoi conforter la direction des Skyblues dans sa volonté de le prolonger.

Ainsi, selon les informations de The Athletic ce lundi, le board mancunien serait proche de trouver un accord avec le milieu des Three Lions. Le natif de Stockport devrait très rapidement étendre son bail avec les Citizens jusqu’en 2027. L’attaquant anglais, qui est un garçon local et un fan de City, n’a jamais cherché à quitter le club, mais les pourparlers ont été retardés en raison d’un changement dans sa direction, explique le média britannique.

Formé à Manchester City, Phil Foden dispute sa première rencontre en équipe première à l’occasion d’un match de Ligue des champions face au Feyenoord Rotterdam (victoire 1-0) le 21 novembre 2017, il est alors âgé de dix-sept ans. En février 2018, il délivre sa première passe décisive en Premier League pour le quadruplé de Sergio Agüero lors d’une victoire 5-1 contre Leicester City. La même année, il est sacré champion d’Angleterre, devenant le plus jeune joueur à décrocher le titre depuis la création de la Premier League en 1992.