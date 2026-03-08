Benin Web TV
Manchester City a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la FA Cup en s’imposant sur le terrain de Newcastle United sur le score de 3-1. L’équipe dirigée par Pep Guardiola a su renverser la situation après un début de match compliqué.

Football
Manchester City sauvé par un doublé en FA Cup
Les supporteurs locaux ont un temps cru à un exploit, mais la tendance a changé après la pause, portée par une performance remarquable d’Omar Marmoush.

Newcastle avait pourtant pris l’avantage en première période : à la 18e minute, Harvey Barnes, servi idéalement par Sandro Tonali, a échappé à la défense et a conclu l’action avec sang-froid.

Marmoush, homme du match

Juste avant la mi-temps, Jérémy Doku a remis les deux équipes à égalité en adressant un centre à ras de terre que Savinho a transformé de près.

Après la reprise, City a rapidement pris l’ascendant. Sur un centre rasant de Matheus Nunes, Marmoush a repris victorieusement pour donner l’avantage aux visiteurs.

Peu de temps après, l’attaquant égyptien a frappé une nouvelle fois : à l’entrée de la surface, il a décoché une frappe puissante qui n’a laissé aucune chance au gardien Aaron Ramsdale. Le score ne bougera plus et Manchester City décroche sa place en quarts de la Coupe d’Angleterre.

