Manchester City: Riyad Mahrez « content » de sa prestation contre Chelsea

Unique buteur lors de la victoire de Manchester City contre Chelsea (1-0) ce jeudi soir, Ryad Mahrez s’est montré fier de sa prestation après la rencontre.

Ce jeudi soir, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Chelsea pour le compte de la 19è journée de Premier League. Dans une rencontre très fermée, les Cityzens ont réussi à remporter trois points précieux grâce à un unique but signé Ryad Mahrez. Évidemment, après cette rencontre, le capitaine de l’Algérie était tout sourire. Le champion d’Afrique 2019 s’est d’ailleurs réjoui de la victoire et de sa prestation au micro de Canal +.

« Ce n’est jamais facile de venir gagner à Chelsea, mais on a été solides et on mérite les trois points. C’est un genre de but que je ne mets jamais d’habitude, alors qu’on ne peut pas mettre un but plus facile que ça (rires). Le coach a essayé quelque chose. Parfois, on commence alors qu’on est moins bien et d’autre fois, c’est le contraire. Il faut toujours être prêt, même si on est déçu au départ, car on veut toujours jouer. Mais j’ai su rester concentré car je savais que je pouvais aider l’équipe à n’importe quel moment et c’est ce que j’ai fait. Je suis content. », a lâché le Fennec.

Grâce à cette victoire (0-1) contre Chelsea, Manchester City revient à seulement cinq points d’Arsenal, leader du championnat anglais. La lutte s’annonce très rude entre les deux géants de Premier League pour le titre de champions en fin de saison. Pour rappel, Arsenal et Manchester City vont se croiser le 15 février prochain dans un match décisif reporté suite au décès de la Reine Elizabeth II l’année dernière.