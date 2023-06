Manchester City remporte la FA Cup pour la 7e fois de son histoire

Manchester City a battu Manchester United (2-1) ce samedi après-midi, en finale de la FA Cup. Les Mancuniens remportent le titre pour la septième fois de leur histoire, leur deuxième trophée de la saison.

Manchester City poursuit sa razzia de trophées cette saison. Déjà vainqueur de la Premier League, les Skyblues ont remporté la FA Cup ce samedi. Opposés à leur rival Manchester United, en finale, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés sur le score étriqué de 2-1. Suffisant toutefois pour soulever ce trophée pour la septième fois de leur histoire.

La rencontre débutait sur les chapeaux de roues, avec l’ouverture rapide du score de Manchester City. Seulement treize secondes après le coup d’envoi, Ilkay Gundogan expédiait une reprise de volée fabuleuse dans la lucarne d’un David de Gea impuissant (1-0, 1e). Une entame catastrophique pour les Reds Devils, qui ont eu du mal à relever la tête. Finalement, Bruno Fernandes profitait d’un penalty, plutôt généreux, pour ramener les siens dans la partie (1-1, 33e). Le premier acte prenait fin sur cette parité au tableau d’affichage.

Au retour des vestiaires, Man City reprenait rapidement l’avantage. Trouvé à l’entrée de la surface sur un corner parfaitement tiré par Kevin de Bruyne, Gündogan, encore lui, reprenait le ballon alors qu’il était en train de reculer (2-1, 51e). Le milieu de terrain s’offrait ainsi le doublé pour marquer cette finale son empreinte. En plus d’avoir inscrit le but le plus rapide de l’histoire des finales de FA Cup, l’ancien joueur du Borussia a marqué ses deux buts sur des reprises de volée depuis l’extérieur de la surface.

Le score n’évoluera plus dans le reste de la rencontre, malgré quelques occasions de part et d’autre. Sans avoir réellement tremblé ce soir, Manchester City s’offre son deuxième trophée cette saison et peut encore réaliser un triplé retentissant. Les hommes de Pep Guardiola n’ont plus qu’à battre l’Inter Milan, samedi en finale de la Ligue des champions, pour réaliser cet objectif.

