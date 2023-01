Manchester City: Pep Guardiola répond à ses détracteurs

Critiqué ces dernières semaines pour le jeu jugé « stéréotypé » de Manchester City, Pep Guardiola a répondu à ses détracteurs après la victoire des siens contre Southampton (3-0) dimanche.

Manchester City a connu une courte période de baisse, dernièrement, durant laquelle le club anglais a été battu par Southampton (0-2) en League Cup puis par Manchester United (1-2) en Premier League. Et pour plusieurs observateurs, la raison de ces défaites est sans doute le jeu jugé “stéréotypé” qu’impose Pep Guardiola à ses joueurs. Attaqué, le technicien catalan, n’a pas manqué de répondre à ses détracteurs, après la victoire des Cityzens contre les Saints (2-0) hier lors d la 21è journée de Premier League.

« Je suis désolé pour mes ‘haters’, mais nous serons dans les livres d’histoire de la Premier League pour tout ce que nous avons réalisé, la façon dont on l’a fait et les records que nous avons battus… Cela ne peut pas être nié. Nous avons été extrêmement réguliers au plus haut niveau. (…) Quand je prendrai ma retraite ou que je quitterai Manchester City, tout le monde dira à quel point j’étais bon« , a lancé l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich devant la presse et relayé par Maxifoot.

Pour rappel, Manchester City est toujours en course pour conserver son titre en Premier League. Les Cityzens sont à 5 points du leader Arsenal, qui compte un match en moins. Les protégés de Pep Guardiola devront donc enchaîner les victoires et éviter les mauvaises performances, s’ils veulent avoir une chance de repasser devant les Gunners.