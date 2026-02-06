Manchester City : Pep Guardiola redoute Liverpool FC

Manchester City se déplacera à Anfield dimanche prochain pour affronter Liverpool, rencontre inscrite à la 25e journée du Championnat. Le coup d’envoi est prévu à 16h30 GMT, et les Citizens s’apprêtent à relever un défi difficile sur la pelouse des Reds.

Manchester City se déplacera à Anfield dimanche prochain pour affronter Liverpool, rencontre inscrite à la 25e journée du Championnat. Le coup d’envoi est prévu à 16h30 GMT, et les Citizens s’apprêtent à relever un défi difficile sur la pelouse des Reds.

Devant les journalistes, Pep Guardiola a tenu à reconnaître la valeur de l’adversaire. Selon lui, Liverpool conserve un niveau de jeu élevé et reste une formation à craindre, dirigée par un entraîneur qui impose son empreinte. Il a rappelé que la qualité collective des Merseysiders ne se mesure pas seulement à leurs performances récentes mais à leur constance sur la durée.

Le coach espagnol a aussi insisté sur la nécessité d’augmenter l’intensité dans les semaines à venir. Avec un calendrier chargé et quatorze rencontres à venir en Premier League, il a souligné que la saison reste ouverte et que tout peut évoluer rapidement jusqu’à la fin.

Publicité

Les enjeux du déplacement

Au-delà du prestige du duel, ce rendez-vous à Anfield constitue un test tactique et mental pour Manchester City : maintenir la régularité face à une équipe qui excelle à domicile, gérer la pression d’un rythme infernal de matches et préserver la fraîcheur physique. Guardiola attend une prestation de haut niveau de la part de ses joueurs pour espérer repartir avec les trois points.

La confrontation servira également à mesurer la capacité des Citizens à s’adapter à l’ambiance hostile d’Anfield et aux variations de forme qui jalonnent la saison. Les observateurs guetteront la stratégie mise en place par Guardiola pour contrer les forces de Liverpool et compenser les possibles moments de flottement.