Manchester City: Pep Guardiola encense Riyad Mahrez

Auteur d’un doublet lors de la large victoire de Manchester City face à Chelsea (4-0) ce weekend en Premier League, Riyad Mahrez a reçu les félicitations de son entraîneur Pep Guardiola.

Riyad Mahrez a visiblement démarré cette année 2023 sur des chapeaux de roues. Déjà buteur contre Chelsea (1-0) jeudi dernier en Premier League, l’attaquant algérien en a remis ce weekend avec un doublé face aux Blues. Intenable dans un match à sens unique, le Fennec s’est illustré avec un superbe but sur coup franc et une réalisation sur penalty pour la victoire 4-0 des Cityzens en FA Cup. Une nouvelle prestation aboutie du vainqueur de la CAN 2019 qui lui a valu les éloges de son entraîneur Pep Guardiola.

En conférence de presse après la rencontre, le technicien espagnol a encensé l’état de forme actuel de son joueur, non sans le titiller pour son inconstance surtout en 2022. «Peut-être que le problème de Riyad, c’est plus de se remettre de l’heure d’été, une fois rentré de ses vacances et pas de la Coupe du monde. Mais sa qualité, c’est incroyable. Il adore jouer au football, il nous a aidés à décanter le match. Avec lui, tout peut arriver à l’image de ce coup-franc fantastique», a d’abord loué Guardiola.

« Avant, il ne pouvait pas se plaindre«

Avant de faire remarquer que l’Algérien n’a pas toujours fait preuve de la même implication et régularité. «Il n’a jamais perdu son amour pour le football. S’il était assis à côté, je lui dirais de toujours s’entraîner et jouer comme en ce moment. Quand il joue comme ça et qu’il se plaint de ne pas jouer assez, il a raison de se plaindre. Je lui dirais qu’il mérite de jouer mais que j’ai fait un autre choix. Mais avant, il ne pouvait pas se plaindre car il ne jouait pas à son niveau actuel», a confié l’Espagnol avec beaucoup de franchise.

«Parfois, je dois les laisser se regarder dans la glace. Dans une longue carrière, il y a des hauts et des bas. Ce n’est pas une question de qualité, mais en football, il y a plus, vous devez faire plus. Et depuis qu’on a repris après le Mondial, il joue très bien.» Manchester City affronte Manchester United samedi prochain pour le choc de la 20è journée de Premier League. L’occasion peut-être pour Mahrez de signer de nouvelles réalisations pour le bonheur de son entraîneur.