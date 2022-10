Manchester City: Pep Guardiola donne des nouvelles de Erling Haaland, incertain contre Leicester

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a donné des nouvelles de son attaquant Erling Haaland, sorti sur blessure contre Dortmund mardi en Ligue des champions.

Seulement quelques mois après son départ de Dortmund cet été, Erling Haaland a retrouvé le Signal Iduna Park mardi dernier, lors du déplacement de Manchester City en Allemagne pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des champions (score nul 1-1). Des retrouvailles qui ont tourné court, puisque le prodige norvégien a été obligé de céder sa place durant la pause après avoir reçu un coup.

En conférence de presse ce vendredi, à la veille du duel contre Leicester pour le compte 14è journée de Premier League, l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola a donné des nouvelles du “Cyborg”. « Il se sent mieux mais nous allons nous entraîner cet après-midi (vendredi) et nous ferons le point dans quelques heures« , a-t-il déclaré. Malgré tout, l’Espagnol a pour le moment laissé planer le doute sur la présence de son joueur ce samedi contre Leicester: « Nous verrons comment il se sent dans son pied et nous déciderons. Je saurai dans deux heures s’il est capable de jouer ou pas.«

En cas de forfait, Pep Guardiola sait déjà qui prendra la place d’Erling Haaland: « Si Erling n’est pas prêt, Julian est la première option. Nous pouvons jouer avec un faux neuf, mais je pense que cela ne va pas se produire. » Grand espoir du football argentin et très prolifique devant les cages à River Plate, Julian Alvarez (22 ans) aura peut-être l’occasion de montrer ce dont il est capable.