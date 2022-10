Manchester City: le PSG en pince pour Ikay Gundogan

Selon les informations du site « Relevo », le PSG a des vues sur l’international Allemand, Ikay Gundogan, en fin de contrat à la fin de la saison avec Manchester City.

Recruté aux premiers jours de l’arrivée de Pep Guardiola à Manchester City en 2016, Ikay Gundogan est annoncé l’été prochain loin des Skyblues. L’international Allemand, en fin de contrat en juin prochain pourrait quitter l’écurie anglaise. Et plusieurs cadors européens sont déjà à l’affût pour l’accueillir.

Selon les informations du site « Relevo », le PSG fait partie des potentiels futurs destinations du milieu de terrain. Le directeur sportif du club parisien, Luis Campos, s’intéresse particulièrement au profil du joueur de 32 ans qui viendrait renforcer l’effectif des Rouge et Bleu pourtant garni au milieu de terrain avec l’arrivée de Vitinha, Renato Sanches ou encore Fabian Ruiz.

Mais le club français n’est pas le seul sur le cas du joueur des Cityzens. Echoué à attirer l’Allemand au dernier mercato estival, le Barça est aussi sur la piste du natif de Gelsenkirchen et pourrait passer à l’attaque l’été prochain. Le Bayern Munich a également des vues sur le champion d’Angleterre en titre, selon Sky Germany. Enfin, la Juventus aurait aussi un œil sur lui.

Mais Manchester City ne compte pas laisser filer son joueur et aurait déjà engagé les négociations pour une prolongation. L’Allemand, lui non plus, ne se voit pas quitter le géant anglais. En mars dernier, il avait parlé de son avenir pour ‘Kicker’. Il se disait « très heureux à Manchester City ». « En ce qui concerne le football, il n’y a pas d’endroit plus attrayant en ce moment. Je peux imaginer y rester au-delà de 2023« , avait-il ajouté.

Interrogé sur une possible prolongation, il avait alors répondu : « Il n’y a pas de discussions concrètes, mais nous avons une bonne relation. Je suis toujours patient. Rien ne presse« .

İlkay Gündoğan acaba contrato en junio de 2023 y quiere meditarlo bien, no se trata solo de una cuestión deportiva. @relevo https://t.co/35b2qswOkK — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 27, 2022