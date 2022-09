Manchester City: le Barça rêve toujours de Bernardo Silva

Selon les informations de Mundo Deportivo ce lundi, le Barça n’a toujours pas abandonné la piste menant à l’attaquant de Manchester City, Bernardo Silva. Les Blaugranas rêvent d’attirer l’international portugais au prochain mercato d’été.

Echoué à recruter Bernardo Silva au dernier mercato d’été, le Barça n’a toujours pas abandonné la star portugaise. Priorité du club catalan, l’attaquant de Manchester City avait été annoncé chez les Culés qui auraient même tenté plusieurs démarches pour s’attacher les services de l’ancien de Monaco….en vain. Mais le club n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier. En effet, selon Mundo Deportivo, le Barça prévoit revenir à la charge pour l’ailier cityzen lors du prochain mercato estival.

Xavi est totalement sous le charme de l’ancien joueur de Monaco et espère toujours l’attirer en Catalogne. « C’est le crack que demande Xavi », peut-on lire en première page de ‘Mundo Deportivo’. Lors de la dernière fenêtre de transfert, Bernardo Silva avait laissé entrevoir une porte de sortie. « J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, mais je n’ai aucune idée de ce qui va se passer », avait déclaré le Portugais dans un entretien accordé à ESPN.

« Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J’ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c’est le football et nous verrons bien ce qui se passe », avait-il ajouté.

Mais si le Barça devrait recruter Bernardo Silva, l’actuel 2è de Liga va devoir décaisser gros. Manchester City avait déjà indiqué qu’il ne s’assoira à la table des négociations pour parler du transfert de son joueur, sous contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2025, que si une somme supérieure ou égale à 100 millions d’euros est mise dans le panier. Le Barça est donc prévenu.