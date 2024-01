Manchester City: Kyle Walker au cœur d’un gros scandale

- Publicité-

Exemplaire avec Manchester City où il enchaine les prestations de hautes volées et collectionne les titres, Kyle Walker l’est moins en dehors des pelouses, avec le défenseur anglais qui mènerait une double vie selon les révélations chocs de The Sun.

Artisan du triplé historique (Premier League, FA Cup, Ligue des champions) réalisé la saison dernière dernière par Manchester City, Kyle Walker collectionne les distinctions, avec de nombreux titres avec les Skyblues et des nominations dans les équipes types de l’année. Une saison glorieuse pour le défenseur anglais, moins bien en dehors des pelouses. C’est en tout cas ce que révèle la presse britannique dans sa publication de ce mercredi, qui a mis à nu la vie conjugale de l’international Three Lion.

Divorcé de sa femme Annie Kilner après les scandales d’infidélité, de prostitution et d’attentat à la pudeur, le capitaine de Manchester City a cette fois-ci été attaqué par une de ses conquêtes, une certaine Lauryn Goodman. Aux dires de l’influenceuse web, le défenseur aurait mené une double vie avec elle pendant sa relation avec son ex-femme. Elle avoue même qu’il est le père de son enfant, demandant au joueur d’assumer ses responsabilité.

«J’ai dit à Kyle Walker : « tu dois lui dire. Tu dois dire à Annie que tu es le père de notre fille et que tu avais une relation avec tes enfants ». Nous devons commencer l’année 2024 librement. Si chacun sait à quoi s’en tenir, il pourra prendre ses propres décisions dans la vie. Kyle Walker était heureux de cacher la vérité parce qu’il avait deux familles et qu’il avait peur de ce qui se passerait si Annie l’apprenait. Il ne voulait pas qu’elles soient séparées ou qu’elles souffrent, mais cette situation devait être révélée pour le bien de tous», a-t-elle confié à The Sun. De son côté, Kyle Walker n’a pas encore réagi à ses allégations qui enflamment déjà toute l’Angleterre.