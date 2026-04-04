Manchester City: Guardiola ouvre la porte à un départ de Rodri

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a adopté une position sans ambiguïté concernant l’avenir de Rodri. Interrogé après les déclarations du milieu de terrain, qui a récemment évoqué un possible intérêt pour le Real Madrid durant la trêve internationale de mars, le technicien catalan a ouvert la porte à un départ. Guardiola a ainsi rappelé sa ligne de conduite : « Si un joueur n’est pas content, il doit partir, et on continue comme ça. »

L’entraîneur des Citizens se veut toutefois mesuré quant à la situation actuelle de son joueur : « Je me dis toujours qu’il est heureux et j’espère qu’il le restera. » Avant de conclure : « Mais s’il ne l’est pas, il peut aller voir le directeur sportif, accepter une offre — compte tenu de son immense talent — et ensuite, tout dépendra du club et de lui. »



