Manchester City : départ annoncé de Pep Guardiola en fin de saison, Enzo Maresca en remplacement

Pep Guardiola serait décidé à quitter Manchester City à l’issue de la saison, après dix ans et dix-huit trophées remportés à l’Etihad Stadium. Selon plusieurs médias britanniques, Enzo Maresca, ancien adjoint du technicien espagnol et libre depuis son départ de Chelsea, disposerait déjà d’un accord de principe pour lui succéder sur le banc des Citizens.

L’avenir de Pep Guardiola à Manchester City semble scellé, selon plusieurs médias britanniques publiés dimanche 17 mai 2026. Le Daily Mail, citant des sources au centre d’entraînement de l’Etihad, écrit que le technicien espagnol a décidé de quitter le club à l’issue de la saison en cours, avec l’ensemble de son staff, et qu’une annonce officielle serait imminente. Simultanément, l’agent de transferts Nicolo Schira et le journaliste Sam Lee de The Athletic indiquent que Manchester City a conclu un accord de principe avec Enzo Maresca pour lui succéder, sur la base d’un contrat de deux ans jusqu’en juin 2028 assorti d’une option d’un an supplémentaire, selon Top Mercato.

Guardiola, 55 ans, est encore sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027. Après la victoire en finale de la FA Cup contre Chelsea (1-0) samedi 16 mai à Wembley, il avait esquivé les questions sur son avenir, déclarant selon plusieurs médias : « Il y a tant de rumeurs. Passez une agréable soirée. » Le capitaine des Citizens, Bernardo Silva, avait déclaré de son côté : « C’est sa décision. »

Josep Guardiola Sala est arrivé à Manchester City en juillet 2016, après ses passages au FC Barcelone (2008-2012) et au Bayern Munich (2013-2016). Son bilan à l’Etihad est sans équivalent dans l’histoire du club : six titres de Premier League (dont trois consécutifs entre 2019 et 2021), une Ligue des champions (2023), deux FA Cup, quatre Coupes de la Ligue, un Community Shield, une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs, pour un total de dix-huit trophées en dix saisons. La saison 2022-2023, qui avait vu City remporter le triplé Premier League-FA Cup-Ligue des champions, constitue le sommet de cet épisode. La saison 2025-2026 a vu City terminer deuxième de Premier League avec 77 points en 36 matchs, derrière le champion Arsenal, et remporter la FA Cup.

Maresca, ancien adjoint devenu successeur désigné

Enzo Maresca, 45 ans, connaît parfaitement le club. Il a d’abord entraîné les équipes de jeunes de Manchester City avant d’intégrer le staff de Guardiola comme adjoint lors de la saison 2022-2023, celle du triplé. Il a quitté l’Etihad pour prendre ses premières fonctions d’entraîneur en chef, menant Leicester City au titre de Championship 2024 et à la promotion en Premier League. Il a ensuite succédé à Mauricio Pochettino sur le banc de Chelsea, remportant lors de sa première saison la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs. Sa deuxième saison à Chelsea s’est achevée par un limogeage en janvier 2026, dans un contexte de tensions avec la direction du club et de soupçons de contacts préalables avec Manchester City, selon The Athletic. Il est actuellement sans club, ce qui facilite une signature rapide.

Guardiola lui-même avait qualifié Maresca de « meilleur entraîneur du monde » en activité lors d’une conférence de presse, selon GiveMeSport — une déclaration qui circule depuis dans les milieux du mercato comme un signal en direction de City.

Manchester City dispute encore deux matchs de Premier League avant la fin de la saison 2025-2026. L’annonce du départ de Guardiola, si elle se confirme, devrait intervenir dans ce délai ou immédiatement après. Pour l’institution, la question du successeur constitue l’un des défis les plus complexes de son histoire récente : aucun club n’a su maintenir son niveau au lendemain d’un départ de Guardiola — ni le Barça (titre de Liga perdu dès 2012-2013 sous Vilanova) ni le Bayern (plus difficile à expliquer par une seule variable).