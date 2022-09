Man Utd: le message de la mère de Ronaldo à son fils pour ses débuts en Ligue Europa

Cristiano Ronaldo et son club de Manchester United lancent ce jeudi leur campagne en Ligue Europa face à la Real Sociedad. Et la mère du Portugais a envoyé un message aux Red Devils.

Finalement resté à Manchester United malgré son désir de quitter le club anglais pour une nouvelle destination qui lui offrirait la possibilité de disputer la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo va s’essayer à ce qu’il redoute depuis quelques semaines: la Ligue Europa. La star portugaise et les Red Devils reçoivent en effet ce jeudi soir la Real Sociedad à Old Trafford, à l’occasion de la première journée du groupe E du tournoi.

Annoncé favoris pour le sacre suprême, les mancuniens partent avec les faveurs des pronostics pour ce match. L’équipe d’Erik ten Hag vient de remporter ses quatre dernières rencontres. Lors de cette série, ils ont d’ailleurs pu battre Liverpool (2-1) et Arsenal (3-1). Mais en face, le club basque ne manque pas non plus d’argument. La Real Sociedad n’a en effet perdu qu’une seule de ses quatre premières journées de Liga. Sa seule défaite ? Face au FC Barcelone (4-1).

C’est dire donc que la bataille sera rude pour les Red Devils et Cristiano Ronaldo qui pourrait débuter la rencontre pour sa connaissance de l’adversaire, lui qui est cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de la saison.

A quelques heures de la rencontre des Reds Devils, Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, a envoyé un message à son fils et à toute l’équipe de United sur Instagram : « Bonne chance à Manchester United ❤️⚽️💪🏽 », a-t-elle posté. Pour rappel, le match Manchester United vs Real Sociedad est prévu à Old Trafford à partir de 20 heures (GMT+1).