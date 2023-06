Man United: un joueur accusé de violences domestiques et de menaces

-Publicité-

Selon les informations de Globoesporte, la compagne d’ Antony, Gabriela Cavallin, a déposé plainte ce lundi contre le joueur de Manchester United pour violences domestiques, menaces et lésions corporelles.

L'agression présumée aurait eu lieu au cours du mois de mai, et Gabriela a donc pris la décision de porter plainte ce lundi.

L’incident en question aurait eu lieu le 20 mai, alors même qu’Antony se trouvait en Angleterre. La DJ et influenceuse a confirmé la nouvelle lorsqu’elle a été contactée par le média brésilien, mais n’a pas précisé si l’agression alléguée avait eu lieu à Manchester ou au Brésil. Toutefois, Gabriela a confié avoir demandé une mesure urgente de protection et un examen médico-légal. Selon le rapport, Gabriela Cavallin a déjà été victime d’attaques antérieures, et elle a joint des photos d’abrasions ainsi que des messages menaçants au rapport de police.

Pour rappel, Antony a rejoint Manchester United cet été pour la somme de 100 M€, en provenance de l’Ajax. Le joueur a connu une première saison pour le moins ratée, puisqu’il n’a inscrit que 10 buts 5 et délivré 5 passes déicides en 47 matches, toutes compétitions confondues avec les Reds Devils. L’international Brésilien a également reçu de nombreuses critiques pour son jeu jugé trop fantaisiste. En plus d’être passé à côté de sa première saison avec les Mancuniens, Antony va donc devoir désormais faire face à une affaire extra-sportive.

