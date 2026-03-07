Man United : Noussair Mazraoui évoque Thomas Müller

Transitionné vers Manchester United, Noussair Mazraoui a récemment évoqué les joueurs qui ont marqué son parcours. Le latéral marocain a notamment mis en avant l’impact décisif de certains compatriotes lors de ses débuts en pro, tout en citant des figures internationales qu’il admire.

Transitionné vers Manchester United, Noussair Mazraoui a récemment évoqué les joueurs qui ont marqué son parcours. Le latéral marocain a notamment mis en avant l’impact décisif de certains compatriotes lors de ses débuts en pro, tout en citant des figures internationales qu’il admire.

À ses débuts en équipe première de l’Ajax, Mazraoui a expliqué avoir bénéficié d’un soutien précieux de la part de Hakim Ziyech et de Zakaria Labyad. Ces deux joueurs, tous deux marocains, l’ont guidé et épaulé à un moment clé de sa formation.

Au-delà de l’aide humaine, Mazraoui loue également les qualités techniques et l’influence sportive de Ziyech sur sa progression. L’ancien coéquipier aurait laissé une empreinte durable sur son style et sa compréhension du jeu.

Publicité

Références et nouveaux repères

En évoquant sa période en Allemagne, le défenseur reconnaît que son passage au Bayern Munich a été trop bref pour s’imprégner pleinement d’un mentor, mais il retient tout de même Thomas Müller comme une source d’inspiration. Il considère Müller comme une figure emblématique et un modèle à suivre.

Enfin, depuis son arrivée à Manchester United, Mazraoui dit avoir une nouvelle référence à observer : Bruno Fernandes. Impressionné par les chiffres et la constance du Portugais, il confie que le voir à l’œuvre de près lui a permis de mesurer l’ampleur du talent du milieu offensif.