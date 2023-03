Man United: Erik ten Hag s’est lâché sur ses joueurs après le 0-7 contre Liverpool

Selon les informations de The Sun, l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag s’est lâché contre ses joueurs, après la lourde défaite subie sur la pelouse de Liverpool (0-7) dimanche dernier en Premier League.

Le 211e derby d’Angleterre s’est transformé en une véritable humiliation pour Manchester United. Les Reds Devils ont en effet été balayés dimanche dernier sur la pelouse de Liverpool (0-7) à l’occasion de la 26e journée de Premier League. Une déroute qui a laissé perplexe l’entraîneur des Mancuniens, Erik ten Hag.

«Tu peux perdre un match, mais pas de cette façon. En première période, on a fait un match vraiment honnête, on s’était créé les meilleures occasions et on avait encaissé un but sur une erreur isolée. Mais la seconde période n’était pas professionnelle. Ça ne peut pas arriver et on doit en parler. Ce n’était pas seulement deux joueurs, c’était toute l’équipe. J’ai vu onze individus perdre pied, se détacher du plan de jeu et laisser passer. En tant que Manchester United, on a des standards à respecter», avait-il déclaré en conférence de presse, selon les propos relayés par Footmercato.

Et l’ancien coach de l’Ajax, visiblement très énervé ne s’est pas retenu quand il s’est retrouvé au vestiaire avec ses joueurs. Selon les informations du Sun, il a exprimé de façon véhémente son mécontentement, au point d’en faire trembler plus d’un. Certains prétendent même que ten Hag n’avait jamais été aussi en colère depuis son arrivée à MU. L’ancien coach de l’Ajax a fait savoir à ses joueurs qu’il aurait dû le laisser rentrer avec les fans mancuniens, qui étaient aussi très en colère. Il a également obligé ses joueurs à s’asseoir dans le vestiaire d’Anfield et à écouter en silence les joueurs de Liverpool célébrer leur écrasante victoire, avant de les menacer de les virer du club si une telle humiliation se reproduisait.

Toujours selon la même source, Erik Ten Hag n’était toujours pas calmé au lendemain de cette lourde défaite. Pour la reprise de l’entraînement ce lundi, il est arrivé deux heures plus tôt que ses joueurs et les a forcés à revoir certaines séquences de cette humiliation. Il leur a ensuite ordonné de relever la tête dès jeudi contre le Real Betis en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Les joueurs de Manchester United n’ont donc plus le droit à l’erreur et doivent absolument éviter la défaite lors de leur prochaine sortie, s’ils ne veulent pas à nouveau subir le courroux de leur coach.