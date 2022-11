Man United: Cristiano Ronaldo dévoile les raisons de son absence lors de la présaison

Dans un entretien accordé à Piers Morgan et dont de nouveaux extraits ont été diffusés par la presse britannique, Cristiano Ronaldo explique qu’il a manqué la présaison de Manchester United à cause de sa fille qui était hospitalisée.

C’est la polémique du moment en Angleterre. Cristiano Ronaldo a découpé Manchester United et son entraîneur Erik Ten Hag dans une interview accordée à Piers Morgan et dont la première partie a été diffusée dimanche dernier. Impatients de connaître la suite, les médias anglais se sont procurés d’autres extraits de cet entretien. On y apprend notamment pourquoi CR7 a manqué la préparation du club mancunien en début de saison. L’ancien attaquant du Real Madrid explique que sa dernière-née était hospitalisée.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

“Nous avons passé une semaine à l’hôpital parce que Bella avait un gros problème. Je n’ai pas participé à la pré-saison à cause de cela. Je ne voulais pas laisser ma famille pour faire la pré-saison parce que je pensais que ce n’était pas juste. C’est pourquoi je n’y suis pas allé”, a confié CR7, qui avait affirmé plus haut avoir été blessé par ses dirigeants qui ne l’avaient pas cru: “J’ai parlé avec le directeur et le président de Manchester United et ils n’ont pas cru que quelque chose n’allait pas. Ce qui m’a fait me sentir mal. (…) C’est quelque chose qui m’a vraiment blessé parce qu’ils ont douté de ma parole comme quoi j’avais des difficultés, surtout pour Bella et Georgina”.

Ronaldo s’est mis le vestiaire d’United à dos

Désormais, la relation entre les Red Devils et Cristiano Ronaldo est définitivement brisée après la diffusion de cette interview. De son côté, le vestiaire mancunien respecte le joueur, mais n’en peut plus de son attitude. Certains ont été déçus et l’un d’entre eux a avoué au Telegraph qu’il ne pleurerait pas le départ de CR7.

D’ailleurs, dans une vidéo diffusée par les médias portugais, on peut voir des retrouvailles très glaciales entre le quintuple Ballon d’Or et Bruno Fernandes en sélection portugaise. Une triste fin pour l’une des plus grandes légendes du club anglais.

Bruno Fernandes and Cristiano Ronaldo at the Portugal national team 😬



via @LuigiDamiao pic.twitter.com/LcpNuXqc92 — utdreport (@utdreport) November 14, 2022