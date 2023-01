Man City: un clash avec Guardiola, les raisons du départ de Joao Cancelo

Selon les informations du Daily Mail ce mardi matin, un clash entre Pep Guardiola et Joao Cancelo est à l’origine du départ du latéral portugais pour le Bayern Munich.

C’est la grosse surprise de ce mercato hivernal. Pourtant indiscutable dans le dispositif de Pep Guardiola, notamment pour sa polyvalence, ces dernières années, Joao Cancelo va quitter Manchester City pour rejoindre le Bayern Munich en prêt avec option d’achat. Ce sont les médias allemands qui ont annoncé la nouvelle ce lundi. Le quart de finaliste de la dernière Coupe du monde a même déjà rallié Munich pour passer sa visite médicale. Un départ étonnant, dû notamment à un clash entre le joueur et son entraîneur comme l’explique le Daily mail ce mardi matin.

Selon le média britannique un «clash à l’entraînement entre les deux hommes» a tout fait basculer. «Sortez d’ici», écris d’ailleurs le quotidien, qui précise que «Le coach espagnol aurait demandé à son défenseur de quitter le club.» Entre son déclassement dans la hiérarchie, ses colères et son attitude, le divorce semblait inéluctable. Des informations confirmées par le Daily Telegraph qui rapporte que «la fureur de l’arrière latéral en Coupe est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Guardiola.»

Confirmé comme l’un des meilleurs à son poste, Joao Cancelo va désormais tenter de retrouver le calme et la confiance d’un entraîneur du côté du Bayern Munich, avec Julian Nagelsmann. A Munich, le Portugais va faire profiter son nouveau club de sa polyvalence. En plus de ses performances incroyables aussi bien en attaque qu’en défense, le Portugais présente également d’excellentes garanties au milieu de terrain, sans parler de sa capacité à évoluer dans le couloir gauche. L’officialisation de son transfert ne devrait plus tarder.