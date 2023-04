Man City: Pep Guardiola serein avant les retrouvailles avec le Real Madrid

- Publicité-

En conférence de presse d’après-match, ce mercredi soir, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a évoqué la double confrontation de son équipe contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions. Et le technicien espagnol pense que son équipe va se qualifier pour la finale.

Après avoir respectivement éliminés le Bayern Munich et Chelsea, en quarts de finale, Manchester City et le Real Madrid se retrouvent une nouvelle fois dans le dernier carré de la plus grande des compétitions continentales. Un remake de la dernière demi-finale de C1, qui a tourné en faveur des Madrilènes, au terme d’une double confrontation renversante. Mais cette fois-ci, l’entraîneur des Cityzens Pep Guardiola est certain que son équipe va passer, même s’il sait que ce sera une défi énorme.

« J’ai lu que le Real Madrid avait atteint les demi-finales 11 fois en 13 ans, donc…. chapeau ! C’est fort. Tous les clubs du monde ont le sentiment que pour gagner la Ligue des champions, il faut battre le Real Madrid. Avant c’était Barcelone, maintenant c’est le Real« , a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse, après le quart de finale retour contre le Bayern, avant d’ajouter: « L’important est d’essayer, pas de gagner. Si vous essayez, un jour la chance tournera de votre côté…. J’espère que cette fois-ci, nous pourrons les battre. Nous espérons que ça arrivera. Nous nous donnons toujours à fond. L’équipe est très confiante en ce moment. Je pense que nous allons passer« .

- Publicité-

Avec son armada offensif, emmené par Erling Haaland, déjà auteur de 12 buts en Ligue des champions cette saison, Pep Guardiola a raison de croire aux chances de Manchester City de passer en finale cette fois-ci. Il faudra tout de même se méfier du Real Madrid, qui peut se montrer impitoyable dans sa compétition favorite.