Man City: Pep Guardiola présente ses excuses à Steven Gerrard

En conférence de presse ce lundi, Manchester City Pep Guardiola a présenté ses excuses à Steven Gerrard. L’entraîneur catalan avait tenu des propos jugés déplacés à l’égard de la légende de Liverpool.

Manchester City est actuellement dans le viseur de la Premier League qui accuse le club anglais d’avoir violé les règles du fair-play financier sur de nombreuses années. Interrogé par la presse sur le sujet, il y a quelques jours, Pep Guardiola s’était allé à une petite blague pour détendre l’atmosphère. « Je ne sais pas si nous sommes responsables de la glissade de Steven Gerrard. Vous savez, dans cette situation à Anfield, je ne le voulais pas par respect pour Steven Gerrard, mais c’est de notre faute », avait alors lâché le technicien catalan, en rapport à la glissade de l’ancien capitaine des Reds contre Chelsea, en 2014, ayant offert le titre de champion aux Cityzens.

Des propos qui ont créé la polémique en Angleterre. Plusieurs personnes ont accusé le coach mancunien d’avoir manqué de respect à la légende de Liverpool. En conférence de presse ce mardi, avant même de répondre aux questions des journalistes, Pep Guardiola a fait son mea culpa à Gerrard. « Je m’excuse auprès de Steven Gerrard pour mes commentaires stupides et inutiles à son sujet. Il sait à quel point je l’admire, lui et sa carrière, ce qu’il a fait pour ce pays. J’ai honte de moi, il ne le mérite pas », lâché l’ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich.

Une décélération qui devrait mettre fin à cette polémique. En attendant, Guardiola et Manchester City doivent défier Arsenal ce mercredi (20h30, GMT+1) à l’occasion du match en retard de la 12è journée de Premier League. Actuellement, seulement trois points séparent les deux équipes au classement.