Man City – Man United : les compos officielles du derby, avec Ronaldo sur le banc

Ce dimanche, Manchester City et Manchester United s’affrontent à l’Etihad Stadium (14h, GMT+1), pour le compte de la neuvième journée de la Premier League. Découvrez-le onze entrant de chacun des deux entraîneurs pour ce chaud derby mancunien.

C’est décidément le weekend des Derbys en Premier League. Après le North London Derby entre Arsenal et Tottenham samedi, remporté par les Gunners (3-1), et celui entre Crystal Palace et Chelsea, soldé par la victoire des Blues (2-1), place au bouillant derby mancunien ce dimanche entre Manchester City et Manchester United. Le champion en titre Cityzen fait figure de grand favori pour ce choc, mais les Red Devils ont des arguments à faire valoir. La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire (4-1) de City.

Après un début de saison un peu délicat, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont largement redressé la barre depuis. Les protégés d’Erik ten Hag enchaînent ainsi 4 victoires consécutives en Premier League, dont une contre le leader Arsenal (3-1), de quoi se hisser à la 6e place du classement. Coté Manchester City, tout va bien. Toujours invaincus en Premier League cette saison, mais occupe la 2e place derrière les Gunners. Les hommes de Pep Guardiola peuvent revenir à une petite longueur de la première place en cas de succès dans ce derby contre Man U.

Pour ce duel, Pep Guardiola aligne Haaland en attaque, qui sera entouré par Foden et Grealish Du côté de Manchester United, la charnière Martinez-Varane sera mise à rude épreuve, Eriksen et McTominay seront en soutien du quatuor B.Fernandes, Sancho, Antony et Rashford. Un temps annoncé titulaire, Cristiano Ronaldo est sur le banc des remplaçants.

Les compos officielles des deux équipes

Manchester City : Ederson – Walker, Akanji, Ake, Cancelo – Gundogan (c), De Bruyne, B.Silva – Foden, Haaland, Grealish.

Manchester United : De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Malacia – Eriksen, McTominay – Sancho, B.Fernandes (c), Antony – Rashford.