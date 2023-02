Man City: Mahrez analyse le nul à Leipzig et défend Haaland

Au micro de Canal plus, Ryad Mahrez a analysé le nul entre Manchester City et Leipzig en huitième de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi soir. Et pour l’attaquant algérien, ce résultat n’est pas dramatique.

Pourtant largement favori avant le coup d’envoi de ce huitième de finale aller de la C1 sur la pelouse de Leipzig, Manchester City a été contraint au partage des points (1-1). Après une première période où ils auront totalement dominé l’adversaire, matérialisée par l’ouverture du score de Ryad Mahrez (1-0, 21è), les Mancuniens se sont éteints lors du second acte et ont concédé l’égalisation (1-1, 70è). Un résultat décevant, mais pas dramatique pour l’unique buteur du côté des Cityzens.

«À la fin du match, Guardiola a vu qu’on était énervé, il nous a demandé de nous calmer. Ce n’est qu’un match nul, il reste 90 minutes, ils vont se déplacer chez nous. C’est la Ligue des Champions, les équipes sont fortes. Et quand tu ne tues pas le match, tu peux toujours concéder des buts. En première période, on a contrôlé le match. On voulait le faire en deuxième, mais on n’a pas réussi. Ils étaient meilleurs en deuxième période donc ils nous ont dérangés. Mais même comme ça, on a des occasions, mais on ne tue pas le match. On veut toujours gagner, mais à l’arrivée, un nul à l’extérieur ce n’est pas si mauvais», a confié Mahrez au micro de Canal plus et rapporté par Footmercato.

Le capitaine de l’Algérie a également profité de l’occasion pour défendre Erling Haaland, discret dans cette rencontre et pointé du doigt pour avoir touché très peu de ballons. «Il n’a jamais touché beaucoup de ballons, c’est un attaquant qui est là pour finir. Le coach veut qu’il soit plus dans le jeu, mais c’est un attaquant qui va vite et qui est puissant. Ce n’est pas à lui de décrocher et toucher des ballons. Aujourd’hui, il a eu une ou deux occasions. Il les a dérangés. Il n’est pas là pour toucher 70 ballons, ce n’est pas son rôle», a clarifié Mahrez.

La manche retour de ce huitième de finale entre Manchester City et Leipzig est prévu pour le 14 mars prochain à l’Etihad. Si le résultat de l’aller laisse cette confrontation encore ouverte, avec deux équipes qui peuvent encore se qualifier, les Mancuniens auront l’avantage d’évoluer devant leur public.