Man City : le régime alimentaire spécial d’Erling Haaland

Dans son documentaire Haaland : The Big Decision, on apprend que le norvégien suit un régime alimentaire spécial, consommant entre autres du cœur et du foie de bœuf.

En seulement quelques mois, Erling Haaland a mis toute l’Angleterre à ses pieds. Le prodige norvégien a déjà inscrit 20 buts avec Manchester City cette saison, toutes compétitions confondues, dont 15 en Premier League. Des performances exceptionnelles qui s’expliquent par son régime alimentaire, selon l’ancien attaquant de Dortmund.

Dans son documentaire Haaland : The Big Decision, l’actuel meilleur buteur du championnat anglais explique : « Je suis soucieux de prendre soin de mon corps et je pense que manger des aliments de qualité et aussi locaux que possible est le plus important. Beaucoup de choses influencent la santé. Par exemple, les gens disent que la viande n’est pas bonne pour la santé. Quelle viande ? Celle que l’on trouve chez McDonald’s ? Ou le bœuf local qui mange de l’herbe juste là, à côté ? » Des propos rapportés par RMC Sport.

On apprend notamment que l’ancien buteur du BVB consomme du cœur et du foie de bœuf. D’ailleurs dans le documentaire, on le voit apporter deux énormes morceaux de cœur et de foie bovin en provenance de son boucher, sous les yeux stupéfaits de son interlocuteur qui demande confirmation: « Mais… c’est un coeur ? » « Oui, c’est bien le coeur« , répond Haaland en souriant.

Le documentaire révèle également que l’avant-centre de Manchester City ne boit que de l’eau à travers un système de filtre complexe : « J’ai aussi commencé à filtrer un peu mon eau. Je pense que cela peut avoir de grands avantages pour mon corps » et qu’il regarde le soleil dès qu’il se lève : « La première chose que je fais le matin est d’avoir un peu de soleil dans les yeux ». Visiblement, Erling Haaland met toutes les chances de son côté pour pouvoir continuer à martyriser les défenses adverses, en Premier League ou ailleurs, encore pendant plusieurs années.