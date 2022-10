Man City: « Je pense qu’il est… », la déclaration d’Haaland sur Sadio Mané

De Salzbourg à Dortmund et cette saison à Manchester City, Erling Haaland a croisé plusieurs joueurs africains, dans la peau d’un coéquipier ou d’un adversaire. Et certains l’ont particulièrement marqué.

Machine à but, Erling Haaland explose tous les compteurs en ce début de saison en Premier en Angleterre. Après seulement huit journées de championnat, l’attaquant de Manchester City est déjà à 14 buts et 3 passes décisives. Et avec un collectif Citizen qui joue pratiquement pour lui, le prodige norvégien est bien parti pour détrôner tous ses ainées dans le métier.

Lors d’un entretien, le joueur des Skyblues a été interrogé sur les joueurs africains qu’il a croisé durant sa carrière. Lorsqu’on lui a demandé son adversaire africain le plus difficile, il n’a pas hésité à citer Sadio Mané, puis Mo Salah et Kalidou Koulibaly.

« Mon adversaire le plus difficile ? J’ai affronté Liverpool, c’est donc Sadio Mané. Il a été très bon. Il y a aussi Mo Salah, incroyable. Ensuite je dirais Koulibaly. Mais pour les deux premiers, je pense que je vais dire Sadio Mané et Mohamed Salah », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les meilleurs joueurs africains avec qui il a partagé un vestiaire, Haaland a désigné Achraf Hakimi, l’actuel latéral du PSG avec qui il a joué à Dortmund, et Riyad Mahrez, avec qui il joue à Manchester City.