Man City: Erling Haaland répond aux critiques

Critiqué ces dernières semaines en Angleterre, notamment pour sa capacité à évoluer dans le système de Pep Guardiola, Erling Haaland a répondu à ses détracteurs dans des propos rapportés par le MEN.

Erling Haaland a mis fin à une série de trois matchs sans marquer, en inscrivant le troisième but de Manchester City, lors de la victoire contre Arsenal (3-1) mercredi dernier. Après cette rencontre, l’international norvégien a notamment été interrogé sur les critiques qu’il a récemment revues en Angleterre. En effet, plusieurs observateurs se sont interrogés sur la capacité du Cyborg à évoluer dans le jeu que met en place Pep Guardiola. Certains affirment même que City est une moins bonne équipe avec Haaland.

« C’est ma vie, je n’y peux rien. La chose la plus importante est de gagner des matchs et de faire ce que le manager dit, être performant. Il y aura toujours des critiques. Je m’en moque. Je ne peux pas décider de ce que les gens disent. Je peux seulement me concentrer sur moi et mon équipe et profiter de la vie avec les gens qui m’entourent, ma famille et mes amis », a ainsi lâché l’ancien buteur de Dortmund, dans des propos rapportés par le MEN après le succès de City à l’Emirates Stadium.

Erling Haaland a d’ailleurs profité de l’occasion pour faire part de sa frustration à l’égard de ses coéquipiers, qui ne le servent pas assez à son goût. « Soit les joueurs ne me voient pas, soit ils pensent que c’est une autre bonne occasion de faire autre chose. Il faut de l’alchimie. […] Mais les choses prennent du temps. Quand nous nous connaîtrons bien, les balles viendront », a-t-il ajouté. Le norvégien ne devrait pourtant pas se plaindre, puisqu’il totalise déjà 26 buts en Premier League cette saison.