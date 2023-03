Man City: Erling Haaland au cœur d’une polémique

Selon des images publiées par plusieurs médias britanniques comme The Sun, Erling Haaland a été surpris en train de consulter son téléphone au volant. Une affaire qui fait grand bruit en Angleterre.

Auteur de 9 buts lors de ses 3 derniers matchs avec Manchester City, Erling Haaland fait toujours aussi peur aux adversaires. Le Cyborg était d’ailleurs attendu pour aider sa sélection lors de cette trêve internationale de mars, mais il a dû renoncer au rassemblement de la Norvège à cause d’une blessure. Resté dans la ville de Manchester donc, l’ancien buteur du Borussia Dortmund s’est retrouvé au cœur d’une polémique.

Plusieurs médias britanniques, tels que The Sun, ont diffusé des vidéos et des photos montrant Haaland en train d’utiliser son téléphone portable tout en conduisant sa Rolls Royce dans les rues de Manchester. Ce qui aurait pu lui valoir un retrait de points et une amende s’il avait été aperçu par la police. A noter que l’incident s’est produit le lendemain du jour où Haaland a marqué cinq buts lors de la victoire (7-0) de Manchester City en Ligue des champions contre le RB Leipzig le 14 mars.

Erling Haaland caught using phone while driving £300k Rolls-Royce https://t.co/CIdpxdAkYc pic.twitter.com/At0YM1us73 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 27, 2023

Ces images ont suscité des préoccupations et font beaucoup parler en Angleterre. Mais visiblement, les fans n’en veulent pas trop au joueur. « Erling s’est à peine trompé de pied depuis qu’il a déménagé à City. Mais il doit faire plus attention à la route lorsqu’il conduit et doit se familiariser avec la loi lorsqu’il conduit. C’est une erreur stupide mais qui pourrait être dangereuse pour lui et pour les autres usagers de la route”, a déclaré un supporter à The Sun.