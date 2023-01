Man City 4 – 2 Tottenham: Guardiola dézingue ses joueurs et les fans malgré la victoire

Ce jeudi soir, Manchester City a renversé Tottenham lors du match en retard de la 7e journée de Premier League. Visiblement pas satisfait du scénario du match, Pep Guardiola a fustigé l’attitude de ses joueurs, ainsi que celle des fans, au micro de Sky Sport.

Manchester City recevait Tottenham, à l’Etihad Stadium ce jeudi soir, dans le cadre du match en retard de la 7e journée de Premier League. Menés par deux buts d’écart en première période, les Cityzens ont dû s’en remettre à l’Algérien Riyad Mahrez, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, pour remporter une victoire importante sur le score de 4-2. Après la rencontre, l’entraîneur des Sky Blues Pep Guardiola a analysé la victoire des siens. Et le technicien catalan n’a pas aimé l’attitude de ses joueurs, ni celle de ses supporters.

«Il y avait un manque de courage, de passion, de feu, de désir de gagner dès la première minute. C’est pareil pour les fans, ils sont silencieux pendant 45 minutes. Je veux que mes fans reviennent. Nous avons un adversaire qui est Arsenal et qui est en feu avec deux décennies sans gagner la Premier League. J’explique la réalité, tout est si confortable à City mais les adversaires n’attendent pas. Je ne reconnais pas mon équipe, avant ils avaient la passion et l’envie de courir», a-t-il lâché au micro de Sky Sport et relayé par Footmercato.

Grâce à ce succès contre Tottenham, Manchester City revient tout de même à cinq longueurs d’Arsenal (qui compte un match en moins). Les Mancuniens retrouveront le championnat anglais ce dimanche, avec la réception de Wolverhampton. Un match comptant pour la 21è journée de Premier League.