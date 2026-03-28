Mame Dior de Bété Bété arrêtée pour vol lors de la CAN

Venue au Maroc pour soutenir sa sélection lors de la CAN 2025, l’actrice sénégalaise Bigué Diop, connue sous le nom de Mame Dior dans la série télévisée Bété Bété, a été présentée ce jeudi au procureur de Pikine-Guédiawaye dans le cadre d’une affaire de vol.

Selon des informations exclusives publiées par le site Seneweb, les faits se seraient déroulés pendant la compétition : Bigué Diop est soupçonnée d’avoir dérobé à Fatima Goumbala, une compatriote résidant au Canada, une somme supérieure à 500 000 FCFA dans la chambre d’hôtel de cette dernière.

Les premières informations ayant circulé sont restées discrètes, puis les réseaux sociaux ont relayé l’affaire, générant de nombreux commentaires et attaques à l’encontre de l’actrice.

Procédures engagées

En réponse aux propos injurieux en ligne, Bigué Diop a déposé une plainte pour injures par voie informatique. À la suite de cette plainte, Déguène Ndiaye, identifiée comme l’un des internautes à l’origine des insultes, a été interpellée par les gendarmes de la brigade territoriale de la Zone franche industrielle.

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Parallèlement, Fatima Goumbala a déposé une plainte pour vol, ce qui a conduit à l’interpellation de Mame Dior. D’après les éléments recueillis, l’actrice aurait reconnu avoir pris l’argent dans la chambre de la plaignante lors de leur séjour au Maroc.

Ce jeudi matin, les deux femmes ont été présentées devant le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Les dossiers ont fait l’objet d’un retour de parquet, indiquant que la procédure judiciaire se poursuit.

Le personnage de Mame Dior, tiré de la série Bété Bété, est suivi et apprécié par le public sénégalais.