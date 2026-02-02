Mamadou Sarr de retour à Chelsea après un prêt convaincant à Strasbourg

Mamadou Sarr retrouve l’effectif de Chelsea après une saison en prêt jugée concluante à Strasbourg. Le défenseur sénégalais, âgé de 20 ans, avait rejoint le club londonien en juin et a rapidement découvert le haut niveau, obtenant ses premières minutes sous le maillot des Blues lors de la rencontre contre l’ES Tunis dans le cadre du parcours victorieux de Chelsea à la Coupe du Monde des Clubs.

Pour poursuivre sa progression, Sarr a été prêté au Racing Club de Strasbourg en août. En championnat et en Conference League, il s’est imposé comme une option solide pour l’encadrement alsacien, totalisant dix-huit matches toutes compétitions confondues. Sa constance et la qualité de ses prestations ont renforcé sa réputation et suscité l’intérêt du staff technique de Chelsea, attentif à son évolution.

Sur la scène internationale, le jeune défenseur a franchi une étape décisive : il a reçu sa première sélection avec le Sénégal en novembre, puis a été intégré au groupe pour la Coupe d’Afrique des Nations. Après deux entrées en cours de jeu lors des premiers matches, il a gagné la confiance du sélectionneur et a été aligné d’entrée lors de la finale.

Un titre majeur et de nouvelles responsabilités