Mamadou Lamine Camara rejoint Al-Ahli Tripoli

Mamadou Lamine Camara va poursuivre sa carrière en Libye. L’international sénégalais a été présenté par Al Ahli Tripoli après avoir trouvé un accord avec la Renaissance Sportive de Berkane, son club français depuis cinq saisons.

Mamadou Lamine Camara va poursuivre sa carrière en Libye. L’international sénégalais a été présenté par Al Ahli Tripoli après avoir trouvé un accord avec la Renaissance Sportive de Berkane, son club français depuis cinq saisons.

Ce transfert a été l’un des dossiers les plus agités de l’hiver : quelques semaines marquées par des discussions tendues entre les parties et un recours évoqué auprès de la FIFA. Finalement, le club libyen a activé la clause libératoire du joueur, évaluée à 2,4 millions d’euros, pour boucler l’opération.

Al Ahli Tripoli a confirmé l’arrivée de Camara et, selon les éléments publiés par le club, le milieu sénégalais a paraphé un contrat portant sur deux saisons et demie avec le champion libyen.

Publicité

Un renfort au profil confirmé

Agé de vingt-et-quelques années, Camara débarque avec un palmarès déjà fourni après son passage à Berkane. Là-bas, il s’est imposé comme un élément clé du milieu et a contribué aux succès continentaux du club.

Durant ses cinq années avec la RS Berkane, il a notamment soulevé la Coupe de la Confédération africaine à deux reprises, en 2022 puis en 2025, titres qui renforcent son expérience sur la scène africaine avant d’entamer ce nouveau chapitre en Libye.