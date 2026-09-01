Mam Cherno Jallow prend la tête du GIABA, à la veille d’un cycle d’évaluations à forts enjeux

Le Gambien Mam Cherno Jallow a pris ses fonctions de directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) lundi 31 août 2026 à Dakar, pour un mandat de quatre ans. Sa nomination, actée le 19 juillet par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO réunie à Lungi, en Sierra Leone, intervient à la veille d’un troisième cycle d’évaluations mutuelles particulièrement exigeant pour les États membres.

Âgé de 60 ans, né le 10 juillet 1966 à Banjul, M. Jallow succède au Libérien Edwin W. Harris Jr. à la tête de cette institution intergouvernementale chargée de coordonner la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest. Il totalise plus de trente-cinq ans d’expérience dans les secteurs public et privé, dont seize ans au sein de l’écosystème de la CEDEAO.

Avant sa nomination, il occupait depuis janvier 2024 le poste de directeur par intérim de l’administration et des finances du GIABA. Il avait auparavant été chef de la planification stratégique et de la mobilisation des ressources de l’institution entre 2022 et 2023, après plusieurs années passées à la Commission de la CEDEAO, notamment comme responsable de la planification stratégique, du suivi et de l’évaluation, puis comme chef de la coopération avec les marchés émergents et développés. Il a également dirigé la Fédération des chambres de commerce et d’industrie d’Afrique de l’Ouest (FEWACCI) de 2010 à 2015, après six ans à la tête de la Chambre de commerce de Gambie.

Le nouveau directeur général a fait du renforcement des capacités techniques et financières des États membres sa priorité immédiate, alors que le GIABA entame un cycle d’évaluations mutuelles jugé plus complexe que les précédents. « Le premier point sur lequel nous allons vraiment travailler, c’est l’aspect technique. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme nécessite beaucoup d’outils techniques », a-t-il déclaré lors de sa prise de fonctions.

Un secrétariat à renforcer face aux exigences du GAFI

Au-delà de l’appui aux administrations nationales, Mam Cherno Jallow a annoncé vouloir consolider le secrétariat du GIABA lui-même, dont les moyens conditionnent la capacité de l’institution à accompagner les États membres de la CEDEAO dans leurs obligations. Le troisième cycle des évaluations mutuelles repose sur des critères du Groupe d’action financière (GAFI) qui dépassent la seule conformité technique et portent également sur l’efficacité réelle des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment.

Basé à Dakar, le GIABA a été créé par la CEDEAO pour protéger les économies et les systèmes financiers de la région contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’institution évalue régulièrement la conformité de ses États membres aux normes internationales et les accompagne dans le renforcement de leurs cadres juridiques et institutionnels.