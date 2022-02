Mali: violents affrontements entre deux groupes djihadistes pour le contrôle d’une région de Gao

C’est la guerre entre les groupes islamistes dans le nord du Mali alors que des affrontements font rage entre le Groupe de Soutien à l’islam et aux Musulmans (GSIM) et l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS).

Selon les informations rapportées par abamako.com, les deux groupes islamistes GSIM et EIGS sont en pleine guerre de territoire dans la commune de Tessit, dans le cercle d’Ansongo au nord du Mali. Le média rapporte que le GSIM avait pris le dessus sur l’affilié de Daech à la fin du mois de janvier en les chassant de la région pour s’y installer. Cependant, les éléments du groupe Etat islamique au Grand Sahara sont revenus à la charge et ont repris le contrôle de la région lundi soir.

abamako.com indique que l’information du retour à Tessit, de l’EIGS, a été confirmée par un responsable d’un groupe armé de la région septentrionale du Mali. Tessit a longtemps été une des régions les plus instables du Mali sous le contrôle du GSIM d’Iyad Ag Ghali avant que le groupe ne soit chassé par l’Etat islamique.

Depuis, malgré les nombreuses tentatives pour récupérer son « territoire », c’est seulement à la fin de janvier que le GSIM a réussi à déguerpir les combattants de Daech de cette partie du pays. Une victoire de courte durée car l’EIGS n’a attendu que quelques semaines pour revenir reprendre le territoire en évinçant Iyad Ag Ghali et les siens. Selon les informations, les combats continuent entre les deux groupes.

Tessit est une commune du Mali, dans le cercle d’Ansongo et la région de Gao. La commune de Tessit, d’accès difficile sur le plan physique et sécuritaire, est parmi celles qui ont connu le plus de détérioration de leurs infrastructures sociales de base pendant la crise de 2012 au Mali.