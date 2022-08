Mali: une douzaine de morts dans une attaque armée au centre du pays

Au moins douze personnes ont été tuées dans une attaque des hommes armés au centre du Mali, le vendredi 05 août 2022.

Une nouvelle attaque des hommes armés non identifiés a fait de nombreuses victimes au centre du Mali. Au total, une douzaine de personnes ont péri dont cinq (05) dans un attentat à voiture piégée, d’après l’agence anadolu, qui cite une source anonyme.

« Des hommes armés non identifiés ont assassiné un paysan vendredi 5 août dans son champ entre Ouakan et Demba aux environs de 9 heures. Ils ont piégé le cadavre de la victime avec un engin explosif improvisé », a expliqué la même source précisant que « lorsque les parents et les proches sont venus chercher le corps, ils ont été victimes d’une explosion ».

Selon l’autorité communale « cette explosion a fait 5 morts ». « Des assaillants ont également tué six personnes dont trois dans le village de Sokanda et trois autres dans le village de Demba. D’autres personnes sont portées disparues », a-t-elle ajouté.

Le Mali fait face à des attaques terroristes depuis 2011. Cette année, la situation s’aggrave avec de multiples attaques contre les Forces Armées Maliennes.