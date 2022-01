Mali: un soldat français tué dans une attaque au mortier contre le camp militaire de Gao

Cette attaque intervient dans un contexte particulièrement tendu entre la France et le Mali. Les deux pays ne fument pas le calumet de la paix sur la scène diplomatique. Alors que Bamako accuse la France d’abandon et estime qu’elle utilise l’affaire Wagner comme une arme psychologique, Paris dénonce l’hypocrisie des autorités de la transition malienne et évoque l’incompatibilité de sa mission à une présence des mercenaires russes au Mali.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.