Mali: un hélicoptère de la Minusma renversé par de violents vents à Gao

Dans un incident survenu hier à Gao, dans le nord du Mali, un hélicoptère de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), a été renversé par des vents violents après son atterrissage. La mission onusienne a confirmé qu’il s’agissait d’un accident causé par les conditions météorologiques, et a précisé que l’équipage et les passagers à bord ont tous été comptabilisés, avec deux personnes gravement blessées.

L’accident s’est produit hier dans la ville de Gao, située dans le nord du Mali, lorsque l’hélicoptère de la Minusma, en provenance de Kidal, a été victime de vents violents peu après son atterrissage. Selon les informations fournies par la mission onusienne, cet incident n’est pas dû à une défaillance technique ou à une attaque, mais plutôt aux conditions météorologiques défavorables qui ont prévalu à ce moment-là.

L’hélicoptère transportait un total de 10 passagers et 4 membres d’équipage à son bord. Malgré le renversement de l’appareil, la Minusma a confirmé que tous les passagers avaient pu quitter l’hélicoptère en toute sécurité et qu’ils recevaient actuellement des soins médicaux appropriés. Heureusement, aucun incendie ne s’est déclaré suite à cet accident.

La Minusma, qui compte près de 15 mille hommes déployés au Mali depuis 2013, a été mise en place dans le but de stabiliser le pays et de protéger les civils des attaques terroristes. Cette mission de maintien de la paix a souvent été confrontée à des défis majeurs, notamment des attaques directes contre son personnel et ses installations par des groupes extrémistes. Cependant, cet incident particulier est considéré comme un accident dû à des circonstances météorologiques exceptionnelles.