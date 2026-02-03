Mali : Un émissaire américain se rend à Bamako pour relancer les relations entre le Mali et les États-Unis
Début janvier, le département d’État des États-Unis a nommé Nick Checker à la direction de son Bureau des affaires africaines.
Koffi AMÈGANVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
253vues
Publicité
1 min de lecture
Début janvier, le département d’État des États-Unis a nommé Nick Checker à la direction de son Bureau des affaires africaines.
Il s’est rendu au Mali ce lundi 2 février.
Lors de ce déplacement, il a appelé à une relance des relations de coopération entre Washington et Bamako, en insistant notamment sur les volets économique et sécuritaire.
Publicité
Articles liés
Cameroun : à deux mois de la CAN féminine 2026, les Camerounaises sans staff, ni préparationBurkina Faso : le musicologue Sosthène Yaméogo arrêté à son domicile après un message critique envers la junteGuinée-Bissau : Fernando Dias et Domingos Simões Pereira refusent d’entrer au gouvernement de transitionRDC : la ministre française de la Francophonie à Kinshasa
Merci pour votre lecture — publicité