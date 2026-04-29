Mali: Saintfiet s’en va, Diawara en pole

Tom Saintfiet a officialisé son départ de la sélection malienne, quelques mois après la CAN. Alors que la fédération lance un appel à candidatures, le nom de Fousseni Diawara s’impose déjà comme une option crédible.

Clap de fin pour Tom Saintfiet à la tête de la sélection du Mali. Le technicien belge a officialisé son départ ce mercredi, quelques mois après l’élimination des Aigles face au Sénégal en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Saintfiet a tiré un bilan empreint de fierté, évoquant une mission menée avec engagement malgré un contexte parfois délicat. Il en a profité pour remercier chaleureusement les supporters maliens pour leur fidélité tout au long de son mandat.

Dans la foulée, la Fédération malienne de football a lancé un appel à candidatures afin de lui trouver un successeur. Une communication qui a suscité des réactions, notamment en raison de sa forme jugée précipitée. En coulisses, un nom se détache déjà : celui de Fousseni Diawara. Actuel sélectionneur des Espoirs, l’ancien international bénéficie de soutiens de poids, parmi lesquels Frédéric Kanouté et Seydou Keita. À l’heure du choix, la fédération malienne devra trancher entre continuité et renouveau pour relancer une sélection ambitieuse sur la scène continentale.

🚨 La FEMAFOOT lance un appel à candidatures pour le poste de sélectionneur !



Tom Saintfiet cela semble être fini ❌ pic.twitter.com/RP8RR8Wy7F — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) April 28, 2026





