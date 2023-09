Mali : revendication de la prise de Bourem par des groupes armés du nord

Le Cadre stratégique permanent (CSP-PSD) a annoncé la prise du camp de Bourem le 12 septembre 2023, un site situé dans la région de Gao et précédemment aux mains des Forces armées maliennes (Fama). Cependant, cette affirmation n’a pas encore été confirmée par les autorités maliennes de transition.

Les derniers rapports en provenance du nord du Mali indiquent une escalade des violences et des affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes armés, accentuant la fragilité de la situation sécuritaire dans la région. Le camp de Bourem, qui était sous le contrôle des Fama, aurait été revendiqué par le Cadre stratégique permanent (CSP-PSD), marquant une avancée significative pour les groupes armés.

Cependant, il est essentiel de noter que les autorités maliennes de transition n’ont pas encore confirmé cette prise. Cette situation illustre la complexité de la situation sécuritaire dans le nord du Mali, où des informations contradictoires et des revendications fréquentes sont monnaie courante.

La tension persistante entre les Fama et la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) s’inscrit dans un contexte de relations tendues depuis la signature de l’accord de paix en 2015. Les accrochages et les incidents se sont multipliés au fil des mois, créant un climat d’instabilité et d’incertitude dans la région.

Dans un communiqué publié récemment, la CMA a affirmé se trouver « en temps de guerre » avec la junte au pouvoir à Bamako. Cette déclaration renforce les préoccupations quant à la détérioration des relations entre les groupes armés et le gouvernement malien, compromettant davantage les perspectives de paix et de stabilité dans la région.