Mali: plusieurs dizaines de terroristes tués lors d’une opération conjointe des FAMa et de Takuba

Les forces armées maliennes ont mené des opérations conjointes avec la force opérationnelle Takuba dirigée par la France, la semaine dernière. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés lors de ces opérations, a déclaré mardi le ministère français des Armées dans un communiqué.

Selon le communiqué rendu public par l’armée française, une colonne de combattants à moto a été repérée par un drone lors d’une opération le 3 février. Les forces européennes et maliennes ont mené une offensive contre les insurgés avec l’appui aérien d’un avion de chasse de patrouille Mirage 2000. Cela « a entraîné la mise hors de combat d’une vingtaine de terroristes », indique le communiqué.

Des destructions de logistiques ont également été faites lors de l’opération. Un véhicule contenant des dizaines de kilogrammes d’explosifs, d’armes et de motos, principalement utilisés par les combattants lors de raids dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, a été détruit.

Ces opérations qui ont eu lieu du 1er février au 6 février, interviennent alors que des tensions sont vives entre le Mali et la France et cela a contraint Paris et d’autres alliés européens à remettre en question leur présence militaire continue au Mali. Les alliés européens doivent décider d’ici la semaine prochaine comment poursuivre leur combat contre les djihadistes au Mali et qualifiant la situation d’« intenable ».