Mali: plusieurs civils tués dans l’explosion d’une mine au centre du pays

Plusiueurs civils ont perdu la vie, jeudi, dans l’explosion d’une mine au passage de leur charette. De nombreux autres s’en sont sortis avec des blessures, selon aa, qui cite une source administrative locale.

« Effectivement, une charrette qui transportait des civils a heurté un engin explosif improvisé au niveau du village de Waya situé dans la commune rurale de Femaye. Malheureusement, nous déplorons cinq morts et deux autres blessés », a déclaré la même source qui a préféré garder l’anonymat.

Au Mali, comme dans la sous-région, les mines sont souvent utilisées par les groupes terroristes qui mènent une guerre asymétrique contre les Forces Armées Maliennes. Mais l’armée parvient tout de même à neutraliser plusieurs terroristes dans es offensives aéroterretres.

« Les FAMa (Forces Armées Maliennes) ont réagi dans les actions aéroterrestres à une embuscade complexe sur l’axe Gossi – Gao cet après-midi avec un bilan provisoire de deux morts et 9 blessés côté FAMa, avec 2 véhicules détruits par des engins explosifs improvisés et du côté ennemis 7 terroristes neutralisés », a annoncé jeudi, le colonel Mariam Sagara directrice adjointe de la Direction de l’information et de Relations Publiques de Armées.