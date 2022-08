Mali – Occupation anarchique des artères: le gouvernement annonce des mesures pour sécuriser les axes routiers

Face à l’occupation anarchique des artères, le gouvernement malien s’active à prendre des mesures pour sécuriser ces axes routiers et fluidifier la circulation.

Une forte délégation, composée du ministère des Infrastructures, de la mairie du district, de la compagnie de la circulation routière, du conseil malien des transports routiers, a effectué mercredi, une visite des voies reliant la tour de l’Afrique à l’échangeur de Yirimadio et celle du 3ème pont de Bamako.

L’objectif est de constater de visu, les occupations anarchiques des emprises des routes ci-dessus citées et d’envisager des mesures concrètes. Il ressort des constats que les pistes cyclables réalisées sur ces voies sont régulièrement occupées par les vendeurs ambulants, les stationnements irréguliers des camions gros-porteurs et des parkings pour les motos taxis et motos tricycles. Certains caniveaux sont devenus, du fait des riverains, des dépotoirs de déchets de toute nature.

« Ces occupations ont pour effet, la dégradation de la route et l’entrave à la fluidité de la circulation routière », a déploré l’Etat malien qui est en passe de prendre des mesures. « Des mesures seront très bientôt prises en vue de sécuriser ces axes routiers et de fluidifier la circulation ».

À cet effet, indique un communiqué officiel, « une réunion des experts des structures concernées par le sujet est prévue en début de semaine prochaine ».