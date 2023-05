Mali – Massacre de Moura: les États-Unis imposent des sanctions à des autorités militaires

- Advertisement -

Les États-Unis ont imposé jeudi des restrictions de visa à deux officiers maliens pour leur rôle dans l’opération de Moura en 2022 lors de laquelle l’armée malienne et le groupe Wagner ont tué 500 personnes selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.

Dans un communiqué en date du 25 mai 2023, le département du Trésor américain a accusé le colonel Moustaph Sangare et le major Lassine Togola, d’avoir été directement impliqués dans le massacre qui a eu lieu à Moura, dans la région de Mopti, dans le centre du Mali lors d’une opération antiterroriste de l’armée malienne et de ses supplétifs russes.

« Aujourd’hui, le département d’État impose des restrictions relatives aux visas à deux commandants militaires maliens en vertu de l’article 7031(c) de la loi Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act en raison de leur implication dans des violations flagrantes des droits de la personne », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du Département d’État des États-Unis.

« Le colonel Moustaph Sangare, alors commandant du 33e régiment de commandos parachutistes, et le major Lassine Togola, commandant par intérim du bataillon des forces spéciales autonomes (BAFS), étaient responsables des éléments des forces armées maliennes qui ont mené l’opération à Moura. » a indiqué le communiqué.

Lors de cette opération qui a duré cinq jours (entre le 27 et le 31 mars 2022), plusieurs centaines de personnes ont été tuées. Les témoignages de survivants, collectés et publiés depuis par de nombreux médias et organisations de défenses des droits humains, font état de 200 à plus de 500 morts, enfants compris, très majoritairement civils. Des actes de torture – personnes obligées de rester allongées des heures en plein soleil, de transporter les corps des morts dans des fosses – et des dizaines de viols ont également été rapportés. Les témoins racontent que ce sont les supplétifs russes de l’armée malienne qui dirigeaient les opérations.

