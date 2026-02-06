Mali : Mariam Doumbia en un mot, un geste et un silence

Née en 1958, Mariam Doumbia a perdu la vue à l’âge de cinq ans à la suite d’une rougeole mal soignée. Très tôt, elle a trouvé sa voie dans le chant : dès l’âge de six ans elle se produisait lors de mariages.

Elle a ensuite rencontré son futur époux à l’Institut des jeunes aveugles. Ensemble, ils ont constitué un duo devenu emblématique de la scène malienne, connu internationalement sous le nom d’Amadou et Mariam. Leur collaboration s’est étendue sur près d’un demi-siècle.

Le couple, basé à Bamako, a signé plusieurs titres populaires, parmi lesquels « Dimanche à Bamako » et « Je pense à toi ». Leur parcours artistique a été jalonné de distinctions et d’opportunités de collaboration avec des musiciens venus d’horizons divers, notamment Manu Chao, M, Tiken Jah Fakoly, Coldplay et Sofi Tukker. Le conjoint de Mariam est décédé en 2025.

Accompagnement familial et sortie du documentaire

Après la disparition de son mari, c’est leur fils Sam — l’un des trois enfants du couple — qui assure la présence musicale et quotidienne aux côtés de Mariam, tant sur la scène que dans la vie courante.

Un film documentaire consacré au duo, intitulé « Amadou et Mariam : Sons du Mali », est programmé en salles en France les 6 et 8 février.