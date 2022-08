Mali: manifestation à Gao pour exiger le départ de Barkhane de la ville

Suite à l’attaque de Tessit à l’est du Mali et qui a fait 42 morts, une grande manifestation pacifique a été organisée à Gao ce dimanche 14 Août pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires et exiger le départ de la ville de la Force Barkhane dans un délai de 72 heures.

Suite à la meurtrière attaque des jihadistes dans la ville de Tessit à l’est du Mali, qui a fait 42 morts, des jeunes ont manifesté ce dimanche 14 Août à Gao. Les manifestants demandent le départ sans délai des forces françaises et Européennes du Mali.

Selon une déclaration des Forces vives de Gao publiée par Malivox, les manifestants dénoncent « l’attitude la Force française Barkhane qui apparaît comme le véritable parrain des Terroristes au Mali ». Ils demandent « aux Autorités maliennes de porter plainte contre les Autorités françaises pour complicité dans l’attaque meurtrière de Tessit et toutes autres agressions meurtrières contre les populations et les Forces de défense et de sécurité maliennes »

Dans cette déclaration, les « Forces vives de Gao », donnent « à compter de ce jour dimanche 14 août 2022 un ultimatum de 72H pour le départ définitif de Barkhane ». « Passer ce délai passé, nous interdirons la circulation de toutes Forces étrangères dans la ville de Gao et sur les axes routiers : Gao-Ansongo, Gao-Bourem, Gao-Wabaria, sans préjudice de toutes autres actions nécessaires, jusqu’à l’atteinte de notre objectif. »