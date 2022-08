Mali – Attaque de Tessit: un nouveau bilan de 42 soldats tués, 3 jours de deuil national décrétés

C’est sans doute l’attaque la plus sanglante subie par les Forces Armées Maliennes ces derniers mois. Le bilan de l’attaque qui a eu lieu dans la région de Gao est désormais de 42 soldats maliens tués.

Quarante-deux soldats maliens. C’est le nouveau bilan de l’attaque qui s’est produite le dimanche 7 août sur un camp militaire malien près de Tessit dans la région de Gao. Ce nouveau bilan, confirmé par le gouvernement de transition, est issu d’un document officiel listant nominativement les militaires décédés.

L’armée a « réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée » à Tessit au cours de laquelle elle a eu « 42 morts et 22 blessés » dans ses rangs, faisant aussi état de « 37 terroristes neutralisés » et plusieurs de leurs équipements « abandonnés » lors de « plusieurs heures de combat », selon ce nouveau bilan.

Suite à l’attaque, le Président de la Transition ,Chef de l’État à décrété trois (3) jours de deuil national , à compter du jeudi 11 août 2022, à zéro heure sur toute l’étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires. Les jihadistes avaient semble-t-il infiltré le camp de l’armée malienne avant de passer à l’attaque. Et ils sont repartis avec une importante quantité de matériels militaires.

Cette attaque survient alors que le Mali fait face depuis quelques semaines à une résurgence d’assauts des groupes jihadistes. C’est également l’attaque la plus meurtrière attribuée à ces groupes contre les forces maliennes depuis 2019.