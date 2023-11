Mali : libération d’un prêtre allemand enlevé en 2022

Le prêtre catholique allemand, le père Hans-Joachim Lohre, porté disparu depuis novembre 2022 au Mali, a été retrouvé et libéré, ont confirmé dimanche, des responsables de l’archevêché et du gouvernement.

Le prêtre allemand enlevé au Mali en 2022 a été libéré. L’identité des ravisseurs ainsi que les détails sur les circonstances de sa captivité et de sa libération n’ont pas été divulgués. Les autorités et l’archevêché ont gardé l’anonymat concernant cette affaire sensible, respectant les protocoles usuels en matière de prises d’otages.

Le père Hans-Joachim Lohre avait mystérieusement disparu alors qu’il s’apprêtait à célébrer la messe dans un quartier de Bamako. Son enlèvement, inhabituel dans la capitale malienne, avait suscité de vives inquiétudes quant à sa sécurité. Aucune revendication explicite n’a été communiquée quant aux motifs de cet enlèvement.

Surnommé affectueusement « Ha-Jo », le prêtre allemand résidait au Mali depuis plusieurs décennies. Dans la capitale malienne, il s’est activement engagé dans l’enseignement à l’Institut de formation islamo-chrétienne à Bamako, accueillant des étudiants venus de divers horizons africains. Il jouait également un rôle clé en tant que secrétaire national dans une commission de dialogue interreligieux.

Cette libération survient dans un contexte où la région du Sahel a connu d’autres enlèvements d’étrangers, parmi lesquels l’humanitaire allemand Jörg Lange, libéré en décembre 2022 après avoir été kidnappé en 2018 dans l’ouest du Niger, une zone frontalière du Mali affectée par les activités djihadistes.