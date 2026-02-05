Benin Web TV
LIVE

Mali : le journaliste Youssouf Sissoko emprisonné pour un article critique sur le président du Niger

Le jeudi 5 février, les autorités maliennes ont interpellé Youssouf Sissoko, responsable de la publication du journal L’Alternance. Il a ensuite été présenté au procureur et placé sous mandat de dépôt.

Le · MàJ le
Actus
242vues
Mali : le journaliste Youssouf Sissoko emprisonné pour un article critique sur le président du Niger
Publicité
1 min de lecture
Google News

Le jeudi 5 février, les autorités maliennes ont interpellé Youssouf Sissoko, responsable de la publication du journal L’Alternance. Il a ensuite été présenté au procureur et placé sous mandat de dépôt.

La mise en examen vise notamment le chef du titre pour « offense à un chef d’État étranger ». Cette procédure intervient après la parution d’un article du journal qui mettait en doute des affirmations attribuées au président nigérien Abdourahamane Tiani.

Le Niger est cité comme partenaire du Mali au sein de l’AES, l’Alliance des États du Sahel.

Publicité

Articles liés

France : Danone élargit ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européensArgentine : signature d’un accord de commerce et d’investissement réciproque avec les États-UnisPortugal : le second tour de la présidentielle confirmé pour le 8 févrierRDC : Répercussions du sommet de Washington sur les minerais critiques
Merci pour votre lecture — publicité