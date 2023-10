Mali: le Jnim revendique des attaques contre l’armée

- Publicité-

Le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Jnim), affilié à al-Qaïda, a revendiqué une série d’attaques contre l’armée malienne dans la région de Kidal.

Le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Jnim), qui a des liens avec al-Qaïda, a revendiqué une série d’attaques contre les forces armées maliennes dans la région de Kidal. Ces attaques ont eu lieu récemment et ont été dirigées contre des éléments de l’armée malienne et des supplétifs de la société militaire privée Wagner.

Le Jnim a revendiqué une attaque au moyen d’une mine qui a visé un véhicule militaire malien et un groupe de Wagner entre Gao et Anefis. Cette colonne faisait partie de l’opération visant à reprendre le contrôle des bases des Nations Unies dans la région de Kidal. Une photo publiée par le Jnim confirme l’explosion du véhicule.

Le groupe terroriste a également revendiqué des tirs de roquettes contre les soldats maliens et leurs alliés de Wagner à Anefis, ainsi que d’autres tirs ayant ciblé un avion de l’armée malienne à Tessalit. Cependant, aucun bilan des pertes humaines ou matérielles n’a été fourni pour ces trois attaques.