Mali: le groupe islamiste Jnim revendique l’attaque de Sévaré

Le Jnim, le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans lié à al-Qaïda, a revendiqué l’attaque kamikaze qui a visé le camp militaire et l’aéroport de Sévaré le 22 avril dernier. Le bilan officiel fourni par l’armée malienne faisait état de 10 morts et 61 blessés, ainsi que de 28 terroristes neutralisés lors de la riposte.

Dans un communiqué diffusé ce matin, le Jnim a revendiqué l’attaque kamikaze qui a visé le camp militaire et l’aéroport de Sévaré le 22 avril dernier et déploré la mort de 15 de ses combattants. Le groupe a précisé avoir combattu à Sévaré «les mercenaires de Wagner ainsi que l’armée malienne».

L’attaque de Sévaré, ville située dans la région de Mopti, a été l’une des plus violentes que le Mali a connues ces derniers mois. Elle témoigne de la persistance de l’insécurité dans le pays, malgré les efforts déployés par les forces régionales et internationales pour stabiliser la situation. La revendication du Jnim souligne également l’importance des groupes djihadistes affiliés à al-Qaïda et à l’État islamique en Afrique de l’Ouest dans la région.

Les autorités maliennes ont lancé une enquête pour identifier les auteurs de l’attaque et ont renforcé les mesures de sécurité dans la région. La communauté internationale a condamné l’attaque et appelé à la poursuite des efforts pour ramener la stabilité dans le pays.